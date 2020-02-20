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Trump'ta Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne yeni isim

ABD Başkanı Trump, Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün başına geçici olarak Richard Grenell'i getirdi.

AA | 20.02.2020 - 09:25..
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Joseph Maguire, ABD yasaları gereği 12 Mart'tan önce Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) görevinden ayrılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Maguire'den boşalan koltuğa ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell'i vekaleten atadı.

Trump'ta Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne yeni isim
(Richard Grenell)

TRUMP TWITTER'DAN DUYURDU

Trump, atamaya ilişkin resmi Twitter hesabından, "Çok değerli Berlin Büyükelçimiz Richard Grenell'in, DNI Direktörlüğünü vekaleten yürüteceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Trump'ta Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne yeni isim

"ABD'Yİ ÇOK İYİ BİR ŞEKİLDE TEMSİL ETTİ"

Grenell'in, yurt dışında ABD'yi "çok iyi" bir şekilde temsil ettiğini kaydeden Trump, Grenell ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğinin altını çizdi. ABD Başkanı, Joseph Maguire'e de teşekkür etti.

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