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Trump'tan AB'ye ek gümrük vergisi tehdidi

Trump, Airbus ödeneğinin Boeing'e zarar vermesi gerekçesiyle AB'yi bazı ürünlerde toplam 11 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirmekle tehdit etti.

Haber Merkezi | 09.04.2019 - 15:33..
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Trump'tan AB'ye ek gümrük vergisi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, AB’nin Boeing’in rakibi Airbus’a destek ödemelerinin yarattığını zarar gerekçesiyle, AB’ye yolcu helikopteri, bazı peynir ve şarap çeşitleri, bazı motosikletler ve kayak kıyafetlerine yönelik ek gümrük vergisi getirmeyi gündemine taşıdı.

11 MİLYAR DOLARLIK ÜRÜN

ABD Ticaret Temsilcisi’nin yaptığı açıklamada, Airbus’a defalarca yapılan yardımın ABD’ye olumsuz etkileri olduğu belirtildi.

Trump yönetimi, 1974 Ticaret Kanunu’nun 301. Maddesi gereğince AB, Airbus’a ödenekleri kesene dek belirtilen ürünlerde ek gümrük vergisi getirileceği belirtildi.

Dünya Ticaret Örgütü’nün başlatması durumunda bu yaz devreye girebilecek tarifeler ABD’nin, AB’den ithal ettiği 11 milyar dolarlık ürünü kapsıyor.

Trump'tan AB'ye ek gümrük vergisi tehdidi

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