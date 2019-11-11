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Trump'tan Erdoğan'a ikinci mektup

ABD Başkanı Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 11.11.2019 - 16:08..
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ABD Başkanı Donald Trump, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri temizlemek için başlatığı Barış Pınarı Harekatı'nı dururmak için Erdoğan'a bir mektup yollamıştı.

Diplomatik üslubu tartışmalara neden olan ve çok tepki alan mektuptan sonra, Trump ikinci bir mektup daha yolladı.

''S-400'LERİ AKTİF HALE GETİRMEYİN''

Bu kez mektubun konusu, S-400'ler ve F-35'ler.

Londra kuruluşlu Middle East Eye isimli ajansın, Türk yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye S-400 savunma sistemi dolayısıyla yaptırım uygulanabileceği belirtildi.

Mektupta, Türkiye'nin, S-400'lerin aktive edilmemesi halinde,  F-35 savaş uçakları programına tekrar dahil edeceğinin sözünü veriliyor.

Ayrıca söz konusu mektupta, ABD’li yetkililerin, sistemin durumunu düzenli olarak kontrol etmesi için Ankara’nın izin vermesi ve Rus silahlarını kullanmama sözü vermesi istekleri yer alıyor.

BU KEZ DİPLOMATİK DİL KULLANDI

Türk yetkililer ilk mektubun çöpe atıldığını, bu mektupta ise diplomatik bir dil kullanıldığını belirtildi. Haberde Trump’ın mektubu İbrahim Kalın aracılığıyla geçen pazartesi günü ilettiği aktarıldı.

ERDOĞAN ETKİLENMEDİ

Trump'ın ilk mektuptaki çirkin üslubundan sonra, Middle East Eye’daki habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ikinci mektuptan etkilenmedi.

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