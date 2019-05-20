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Trump'tan İran'a yeni tehdit: Savaş sonları olur

ABD Başkanı Donald Trump, sert bir dil kullandığı tweetinde, "İran savaşmak istiyorsa bu resmen İran'ın sonu olur. Bir daha ABD'yi tehdit etmeye kalkma" sözlerini sarf etti.

Haber Merkezi | 20.05.2019 - 06:21..
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ABD ile İran arasında yaşanan gerilim giderek tırmanıyor. Özellikle karşılıklı restleşmelere varan ifadeler tehdit boyutlarına ulaştı.

"SONLARI OLUR"

İki ülke arasında son dönemde yaşanan gerilim Orta Doğu'da bir savaş yaşanır mı sorusunun daha çok sorulmasına sebebiyet vermişti.

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Savaş sonları olur

Trump'ın tweeti, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin de yer aldığı yüksek korumalı Yeşil Bölge'ye bir füzenin fırlatılmasının ardından geldi. İki taraftan da son dönemde gelen daha önceki açıklamalarda ise savaş istemedikleri vurgulanmıştı.

ABD Başkanı Trump, bölgede "çatışmadan kaçınmak istediğini" söylerken, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Tahran'ın bir savaş istemediği mesajını vermişti.

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