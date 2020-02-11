Trump'tan Pelosi'ye: Sayende oylarım arttı

ABD'de Başkan Donald Trump ile Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Nancy Pelosi arasındaki gerilim, Birliğin Duruşması konuşmasında ilkinin el sıkışmaması, ikincisinin ise konuşma metnini yırtmasına varırken, Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

Demokrat Partili Pelosi'nin başkanlığındaki Temsilciler Meclisi'nin açtığı azil soruşturmasından Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da aklanan Trump, bu süreçten anketlerde halk desteğinin artmasıyla daha güçlenerek çıkmasını tweete geçirdi.

'Cadı avı' diye nitelediği azil davası sayesinde halkın kendisine ve partisi Cumhuriyetçilere desteğinin rekor düzeyde arttığını belirten Trump, "Yolsuz Demokratkar azil komplosuyla beni gelmiş geçmiş en yüksek anket rakamlarına ulaştırdı" dedi. Meclis Başkanı'na da "Teşekkür ederim Nancy" sözüyle karşılık verdi.

"DEMOKRATLARIN OYLARI CIZBIZ OLMUŞ"

2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'nin önseçim sürecini de alaya alan Trump, bu gece Demokratların yarın önseçim düzenleyeceği New Hampshire eyaletine gideceğini duyurdu:

"Bu gece büyük bir miting için Manchester, New Hampshire'da olacağım. Demokratları biraz sallamak istiyorum, çünkü işleri gerçekten çok sıkıcı yürütüyorlar. Iowa eyaleti önseçimlerinin sonuçlarını da hala bekliyoruz, oylar cızbız olmuş."