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Trump'tan Prens Selman'a destek açıklaması

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrası yaşanan krize rağmen, ABD Başkanı'ndan Prens Selman'a destek geldi.

REUTERS | 12.12.2018 - 09:34..
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Suudi Arabistan'ın fiili yöneticisi olan veliaht prensin politikalarına karşı yazılar yazan Kaşıkçı 2 Ekim'de ülkesinin İstanbul konsolosluğunda Suudi yetkililerce öldürüldü.

Trump, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde veliaht prensin rol alıp almadığı sorusuna cevap vermekten kaçındı, ancak Muhammed Bin Selman'ı (MbS) desteklediğini ortaya koyan şu ana kadarki en kesin ifadelerini kullandı.

"ÇOK İYİ BİR MÜTTEFİK OLDULAR"

"(MbS) Suudi Arabistan'ın lideri. Çok iyi bir müttefik oldular" diyen Trump, Arabistan'ı destekliyor olmasının MbS'i desteklemek anlamına mı geldiği sorusuna, "Şu anda kesinlikle o anlama geliyor" cevabını verdi.

Trump, MbS'in Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rolü olduğu iddiasını "şiddetle reddettiğini" hatırlattı.

Trump'tan Prens Selman'a destek açıklaması

Trump'ın Suudi Arabistan ile yakın ilişkilerini sürdürmek istese de Demokratlar ve Trump'ın partisinden birçok Kongre mensubu Kaşıkçı'nın ölümünden veliaht prensi sorumlu tutuyor. Siyasetçiler Kongre'de ABD'nin Suudi Arabistan'ın Yemen'de yürüttüğü savaş verdiği desteği sona erdirmesi, Suudi Arabistan'a yeni yaptırımlar getirilmesi ve silah satışının durdurulması için kanun hazırlığı yapıyorlar.

ABD dış istihbarat kurumu CIA geçen ay Kaşıkçı'nın öldürülmesi talimatını MbS'in verdiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

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