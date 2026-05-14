Trump'tan Şi Cinping ile görüşmesine dair açıklama

Çin'de gerçekleşen görüşme, tüm dünya tarafından yakın takip edildi..

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 8,5 yıl aradan sonra bir araya geldi.

Trump ile Şi Cinping arasında Pekin'de gerçekleştirilen görüşme, yalnızca ekonomik ilişkiler açısından değil, küresel güvenlik başlıkları bakımından da dikkat çekici mesajlara sahne oldu.

Görüşme sonrası açıklama yapan Trump, Şi Cinping ile yaptığı görüşmede İran savaşına da değinildiğinden bahsetti.

ABD ve İran arasında belirsizliğini koruyan ateşkeste Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması dünya ticaretini olumsuz etkilemeye devam ederken, Trump Şi'nin konuya dair yaptığı açıklamasından bahsetti.

"Şİ HÜRMÜZ'ÜN AÇILMASINI İSTİYOR"

Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Şi Hürmüz'ün açılmasını istiyor ve bana 'Eğer bir şekilde yardımcı olabilirsem yardımcı olmak isterim' dedi.”

