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Trump'tan Suriye'deki petrol operasyonuna yeşil ışık

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin petrol bölgelerindeki askeri operasyonlara onay verdi.

Haber Merkezi | 06.11.2019 - 13:27..
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ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'de asker tuttukları petrol sahalarında Şam yönetimini veya Rusya'yı sokmayacaklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, bu bölgelerdeki genişletilmiş askeri operasyonlara, onay verdiği ortaya çıktı.

GÜNDE 30 MİLYON DOLAR

Öte yandan Amerika, Suriye’de günde 30 milyon dolarlık petrol kaçakçılığı yapıyordu.

ASKERLERİNE EVE GERİ DÖNME SÖZÜ VERMİŞTİ

ABD’li yetkililer, Trump’ın Suriye’nin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına almak için bölgede genişletilmiş askeri operasyona onay verdiğini söyledi. Ancak bu talimatla birlikte Trump, sürekli eve geri getirme sözü verdiği Suriye’deki 1200 civarındaki ABD askerine de ileri bir tarihe kadar kapıyı kapatmış oluyor.

Trump'tan Suriye'deki petrol operasyonuna yeşil ışık

ABD ASKERLERİ, 150 KM'LİK ALANDA KONTROL SAĞLAYACAK

Bu yeni plana göre ABD askerleri, Kürt güçlerin kontrolündeki Deyr ez Zor ile Haseke arasında yaklaşık 150 kilometrelik bir alanda kontrol sağlayacak.

Trump'tan Suriye'deki petrol operasyonuna yeşil ışık

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