NATO Zirvesi öncesi Trump'tan Türkiye'ye övgüler

İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayacak NATO zirvesi öncesi açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye olumlu mesajlar verdi.

Türkiye'yi sevdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi anlaştığını söyleyen Trump, Türkiye'nin kendilerine desteğini övdü.

"TÜRKİYE, BAĞDADİ OPERASYONU'NA ÇOK YARDIMCI OLDU"

Türkiye'nin DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yakalanması operasyonunda çok yardımcı olduğunu anlatan, "Daha iyisini yapamazdı, daha fazla destek veremezdi." diyen Trump, "Suriye'deki operasyonu sonrası NATO üyesi olarak kalmalı mı?" sorusuna ise bunun üyeler arasında tartışılacak bir mesele olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

"ERDOĞAN İLE GÖRÜŞEBİLİRİM"

Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Trump, "Türkiye ile ilişkilerimiz iyi. Türkiye'yi seviyorum. Erdoğan'la iyi anlaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilirim." dedi.