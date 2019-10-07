Trump'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararı alarak Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna askeri harekat başlatmasına yeşil ışık yakmıştı.

Başkan Trump sosyal medya hesabı Twitter'den Türkiye'ye yeni bir yaptırım tehdidinde bulundu. Trump Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlatacağı olası operasyona ilişkin açıklama yaptı.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİ YOK EDECEĞİM"

Trump açıklamasında "Daha önce önemle belirttiğim gibi yine tekrar ediyorum: Eğer Türkiye eşsiz bilgeliğim içinde sınırları aşma olarak değerlendireceğim bir şey yaparsa, daha önce yaptığım gibi Türkiye ekonomisi mahvedip yok edeceğim. Türkiye Avrupa ve diğerleri ile beraber olmalı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

TEHDİT SONRASI DOLAR ÇIKTI

Trump'ın Türkiye ekonomisi ile ilgili tweetinin ardından Dolar/TL 5,80'in üzerine çıktı.