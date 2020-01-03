Trump'un Bağdat'taki saldırı sonrası paylaşımı

Bağdat Havalimanı yakınlarına akşam saatlerinde ABD tarafından füze saldırısı düzenlenmişti.

Trump'ın emriyle düzenlenen saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ve Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri hayatını kaybetti.

Ölenlerin kimliklerinin açıklamasının ve Pentagon tarafından doğrulanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı.

Paylaşımın, doğrulamanın hemen ardından yapılması ve sadece ABD bayrağı içermesi ise dikkat çekti.