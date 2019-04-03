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TSK'nın keskin nişancısı görülmeden gördü

Biz rahat uyuyalım diye gecesini gündüzüne katan kahramanlardan biri, jandarmanın keskin nişancısı terörist avlarken kendini gizledi, bu anlar Jandarma Genel Komutanlığı'nda paylaşıldı.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 08:51..
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Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan kahramanların tek istediği ve dileği, Türkiye'de huzur ve güveni sağlamak...

Bunun için de ayak basılmadık dağ, taş bırakmıyor.

Canlarını hiçe sayan ve görülmeden görmeyi bilen kahramanlar onlar...

Jandarma tarafından paylaşılan bu fotoğraf da aslında tam olarak anlatılmak istenini göstermek amaçlı... Bir jandarma, kendisine verilen görevi hakkıyla yerine getiriyor.

TSK'nın keskin nişancısı görülmeden gördü

Kendini gizleyerek terörist avlayan keskin nişancı, sadece bu kare fotoğrafla bile gönüllere su serpiyor.

Türkiye emin ellerde...

TSK'nın keskin nişancısı görülmeden gördü

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