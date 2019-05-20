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TTB üyesi orucun yararı olmadığını iddia etti

Tartışılacak sözler sarf eden Türk Tabipler Birliği üyesi, oruç tutanların sonuçlarına katlanması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 20.05.2019 - 14:04..
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TTB üyesi orucun yararı olmadığını iddia etti

Orucun sağlığa olan yararlarıyla ilgili, çok sayıda yerli ve yabancı tıp insanının akademik çalışmaları ve açıklamaları mevcut.

Ancak Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Eftal Yıldırım, bunun aksini iddia etti. Etfal Yıldırım, konuyla ilgili olarak Sol Haber'in sorularını yanıtladı.

TTB'li Eftal Yıldırım'a, oruç tutmanın yararı olup olmadığı, bu konuda çıkan haberlerin doğruluğu soruldu.

"DENGEYİ BOZAR"

Eftal Yıldırım, "Benim açımdan hekimler, doğru bildikleri bilimsel bilgileri aktarmak dışında bir tutum almamalıdır. Orucun, normal biyoritmi ve sağlıklı beslenme döngüsünü bozacağı, ancak bunun kişilerin kendi tercihleri olacağı ve sonuçlarına katlanacakları vurgulanabilir." ifadesini kullandı.

"ALGI YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Oruç ile ilgili akademik camiada bir tartışma olup olmadığı sorusu üzerine Eftal Yıldırım, "Akademik olarak bazıları kendi 'nançları'nı pekiştirmek amacıyla tezler ileri sürüyor ancak tartışmalar sürüyor, kesin olarak kanıtlanamadığı için…

TTB üyesi orucun yararı olmadığını iddia etti

Bu tür tek yanlı medya yayınları, dincilere kendi propagandalarını destekleme olanağı veriyor. Zaten günümüzde yaratılan 'Bilimsel bilgi ve kanıta dayalı tıp karşıtlığı' ortamında, buna benzer algı yaratılmaya çalışılıyor ancak tersi görüşleri yayınlama olanağı verilmiyor."

TTB üyesi orucun yararı olmadığını iddia etti

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