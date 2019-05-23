TTK'ya başvuranlar kurayla iş sahibi oldu

Zonguldak Site Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Türkiye'nin son 17 yılda çok büyük bir kalkınma ve gelişme gerçekleştirdiğini söyledi.

Cansız, madenciliğe daha fazla yatırım yapılabilmesi için gayret ettiklerini belirtti.

ZONGULDAK İÇİN 18 BİN KİŞİDEN 350 İŞÇİ ALINDI

Madencilik sektörü büyüdükçe Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün büyüyeceğini ifade eden Cansız, "Risk gruplarına göre sınıflandırdığımız 8 bin 88 maden sahasında Türkiye sathında geçen yıl 11 bin 500 maden ocağını denetledik. Denetimleri habersiz yaptık. Geçen yıl TTK ve rödevansçıların çalıştığı ocaklarda 70 kez denetim yaptık." şeklinde konuştu.

Bakanlığın milli enerji ve maden politikası çalışmaları kapsamında 2017'de 88 milyon ton olan kömür üretiminin geçen yıl Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılarak 101 milyon 500 bin ton seviyesine ulaştığını aktaran Cansız, şunları söyledi: "Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan aramalar neticesinde, 2000 yılında 8.3 milyar ton olan kömür kaynağımız bugün 20.5 milyar ton seviyesine ulaşmıştır. Biz madenlerimizi zenginlik kaynağı olarak görüyoruz. Maden demek istihdam ve ekonomiye can suyu demektir. Ülkemizin kaynakları yer altı dururken kömür ithal ederek milyarlarca lirayı dışarıya verecek lüksümüz yok."

Törende, Zonguldak için başvuruda bulunan 18 bin 221 kişiden 350 maden işçisinin ismi belirlendi.



KARABÜK'TE 50 KİŞİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

Karabük Belediyesi Konferans Salonu'nda, Zonguldak ve Bartın illeriyle aynı anda noter huzurunda çekilen kura çekimi törenine, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Karabük İl Müdürü Coşkun Güven ile TTK'de işe girebilmek için başvuruda bulunanlar katıldı.

Tören, Karabük 4. Noteri Fatma Keskinci tarafından kura çekimi konusunda işçilere bilgi verilmesiyle başladı.

Salonda bulunan adaylardan bazıları kurayı kendileri çekmek istedi. Bunun üzerine Keskinci, sahneye 4 kişi davet etti. Sahneye çıkan ve kura çeken bir kişi, elindeki rakamın 9'mu 6'mı olduğu tam okunmadan yeniden torbanın içine attı.

Keskinci, salonda tepki oluşması üzerine kamera sisteminden çekilişi yeniden izledi ve salondakilere görüntüleri gösterdi. Rakamın 6 olduğu anlaşılınca kura çekimine yeniden devam edildi.

Başvuruda bulunan bin 276 kişi arasından kurada adı çıkan 50 kişi mutluluk yaşadı.

BARTIN'DA 100 KİŞİ İŞ SAHİBİ OLDU

TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nde sinema salonunda düzenlenen ve noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi törenine, TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, Amasra Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya ile TTK'ye işe girebilmek için başvuruda bulunanlar ve yakınları katıldı.

İlk kura çekimi müessese müdürlüğü yetkililerince yapıldı.

İşçi adayları ile onların babaları ve annelerine de kura çekimi yaptırılan törende, başvuruda bulunan 5 bin 386 arasından 100 kişinin ismi belirlendi.

BİN BEŞYÜZ MADEN İŞÇİSİ ALINACAKTI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Zonguldak mitinginde TTK'ye ilk etapta bin, ikinci etapta 500 olmak üzere toplam bin 500 yer altı üretim işçisi alımı sözü vermesinin ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmalarını tamamlamış, yapılan başvurular sonrası alınacak bin işçi için düzenlenen kura çekim töreni Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla 2 Mart'ta gerçekleştirilmişti.