Tuba Büyüküstün: Çocuklarıma bana sarılmayın diyemem

Koronavirüs salgını sebebiyle evden dışarıya çıkmayan Tuba Büyüküstün, sosyal medyadan canlı yayın yaparak hayranlarıyla buluştu. Güzel oyuncu, takipçilerinin sorularıyla bilinmeyen yönlerini anlattı.

Tuba Büyüküstün, YouTube kanalından Türkçe ve İngilizce sohbet gerçekleştirdi. Koronavirüs nedeniyle günlerini evinde geçiren Büyüküstün, İngiltere, Miami, Florida, Azerbaycan, Pakistan, Uruguay, Rusya, Filistin, Türkmenistan, Dubai gibi dünyanın farklı ülkelerinden kendisine yazan takipçilerinin sorularını yanıtladı.

İşte Büyüküstün’ün dikkat çeken yanıtları:

"ÇOCUKLARIMLA TEMAS KURMAK DURUMUNDAYIM"

* Salgın bittikten sonra dışarıda kimsenin olmadığı bir yere gitmek istiyorum.

* Çocuklarımla temas kurmak durumundayım. Çocuklarım gelip bana sarılmak istediklerinde onlardan uzak duramam.

* Zumba dansını çok seviyorum. Salon sporlarından sıkılıyorum.

"ESTETİĞİM YOK"

* Yüzümde henüz estetik yok. Kaşlarımı bir süredir almıyorum.

*Aşçılık konusunda kendime güveniyorum. Dün yemeğim yandığı için yayından kalkmak zorunda kaldım. Kızlarıma “Yemek yandı” dedim ona rağmen beğendiler. Demek ki iyi bir aşçıyım.

"OYUNCU OLMASAYDIM TASARIMCI OLURDUM"

* Oyuncu olmasaydım tasarımcı olurdum.

* Sergi açmayı düşünüyorum. Yaptığım resimler var.

* Dizilerdeki kadar duygusalım.

* Senaryo yazmaya 2011 yılında başladım. İki tane yarım senaryom var ama tamamlamadım. Yazdığım senaryolardan birini bir gün tamamlarsam onun yönetmenliğini üstlenmek çok istiyorum.

"ALGIM AÇILDI"

* Oyunculukla ilgili benim için iki çok önemli cümle var. Biri “Türkan Şoray neden Türkan Şoray oldu biliyor musun? Çünkü kameranın ne zaman nereden onu gördüğünü hep biliyordu” demişti bir yönetmenim. İkincisi “Tuba, bir büyük oyunculuk bir de yapmacık oyunculuk vardır. Bir de doğal oyunculuk vardır. Sen hangisi olmak istiyorsun?” Bu ikisi benim oyunculukla ilgili algımı açtı.