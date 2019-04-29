Tuba Büyüküstün doğal haliyle büyüledi

36 yaşındaki iki çocuk annesi Tuba Büyüküstün, makyajsız halini sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.

Takipçilerinden tam not alan Büyüküstün'ün, bu fotoğrafına binlerce beğeni yağdı.

SAÇLARININ UZAMASI HAYRANLARINI SEVİNDİRDİ

Birçok takipçisi, güzel oyuncunun saçlarını uzattığını fark etti ve bu duruma çok sevindiğini yazdı.

Takipçileri Büyüküstün için "eskisi gibi uzun saçlı ve çok güzel" yorumunu yaptı.

ESTETİKSİZ VE MAKYAJSIZ GÜZEL

Büyüküstün'ün bir takipçisi de "Türkiye'nin estetiksiz, makyajsız en güzel kadını." diye mesaj yazdı.

Güzel oyuncunun bu pozu, sadece 50 dakikada 60 bine yakın beğeni aldı.

"MAKYAJSIZ DAHA GÜZEL"

Öte yandan Büyüküstün, sosyal medyadan sürekli olarak makyajsız hallerini paylaşmaktan kaçınmıyor. Tuba Büyüküstün'ün bazı hayranları, makyajsız çok daha güzel olduğunu düşünüyor.