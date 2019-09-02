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Tuba Büyüküstün sevgilisine resti çekti

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, imajı zarar görünce isyan etti.

Haber Merkezi | 02.09.2019 - 13:55..
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Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen arasında kriz çıktı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Umut Evirgen’den dert yanan Tuba Büyüküstün’ün yakın çevresine sitemlerde bulunduğu ortaya çıktı.

İMAJIM ZEDELENİYOR

işletmeci Umut Evirgen, iş adamı Ali Akın’ın burnunu kırdığı olayın ardından Fransa’ya gitmişti. İşletmeciye resti çektiği belirtilen Büyüküstün’ün bu skandalların imajına zarar verdiğini düşünüyor.

"2 ÇOCUK ANNESİ BİR OYUNCUYUM"

Büyüküstün’ün yakın çevresine; “Umut’un skandalları imajıma zarar veriyor. Sonuçta ben iki çocuk annesi bir oyuncuyum. Onun da beni düşünmesi lazım” şeklinde konuştuğu iddia ediliyor.

Tuba Büyüküstün sevgilisine resti çekti

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