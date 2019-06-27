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Tuba Büyüküstün'ün bebekleri

Tuba Büyüküstün'ün Arap hayranı, oyuncuya göndermek üzere bugüne kadar canlandırdığı rollerin bebeklerini yaptı

Haber Merkezi | 27.06.2019 - 12:18..
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Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'e, yabancı hayranlarından güzel bir jest geldi.

Tuba Büyüküstün'ün bebekleri

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Bugüne kadar birçok başarılı dizide rol alan oyuncunun Arap bir hayranı, Büyüküstün'ün canlandırdığı rollerin bebeklerini yaptı.

TUBA 36 OLACAK

Oyuncunun Arap hayranı, çeşit çeşit bebekleri geçen günlerde Instagram hesabında paylaştı. Oyuncunun Arap hayranı, 5 Temmuz'da 36 yaşına girecek Büyüküstün'e bu bebekleri doğum günü hediyesi olarak göndereceğini açıkladı.

Tuba Büyüküstün'ün bebekleri

Tuba Büyüküstün'ün bebekleri

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