Tuba Büyüküstün'ün bebekleri

Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'e, yabancı hayranlarından güzel bir jest geldi.
DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Bugüne kadar birçok başarılı dizide rol alan oyuncunun Arap bir hayranı, Büyüküstün'ün canlandırdığı rollerin bebeklerini yaptı.
TUBA 36 OLACAK
Oyuncunun Arap hayranı, çeşit çeşit bebekleri geçen günlerde Instagram hesabında paylaştı. Oyuncunun Arap hayranı, 5 Temmuz'da 36 yaşına girecek Büyüküstün'e bu bebekleri doğum günü hediyesi olarak göndereceğini açıkladı.