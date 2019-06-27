Araklı’daki sel her yeri yıktı, bir tek taş köprü ayakta kaldı

1 Türkiye'nin ilk mobilya ve dekorasyon AVM'si: HomeCity Yeni evleneceklere, evini yenileyenlere veya sıcak bir yuva düzenlere bir müjdem var. Home City'ye gittim, mobilya gezegenini gezdim. Size diyeceğim; çıkın çıkın gelin.

2 Tuba Büyüküstün'ün bebekleri Tuba Büyüküstün'ün Arap hayranı, oyuncuya göndermek üzere bugüne kadar canlandırdığı rollerin bebeklerini yaptı

3 Erken terhis olan askerler evlerine dönmeye başladı Yeni askerlik sistemiyle erken terhis hakkı yakalayan erler, birliklerinden ayrılmaya başladı.

4 Rooney orta sahanın gerisinden kaleciyi avladı Wayne Rooney, DC United ile Orlando City arasında oynanan maçta orta sahanın gerisinden attığı muhteşem golle izleyenleri büyüledi.

5 Akıllanmayan sürücünün otomobili annesine teslim edildi Ankara'da, ehliyeti daimi olarak iptal edilmesine rağmen alkollü halde direksiyon başına geçen ve trafikte makas atan sürücünün otoparka çekilen otomobili, polis ekipleri tarafından annesine verildi.

6 Ozan Kabak Schalke'yle anlaştı Alman Bild gazetesi, milli futbolcu Ozan Kabak'ın, Milan ve Bayern Münih'i reddederek Schalke 04'le anlaştığını yazdı.