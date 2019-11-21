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Tuba Ünsal: Erkekten para istemem

Nafaka açıklamasıyla gündem olan Tuba Ünsal, boşanmış kadınları kızdıracak yeni açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 21.11.2019 - 09:56..
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Tuba Ünsal: Erkekten para istemem

 

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, “Bir yıl evli kalmış kadın ömür boyu nafaka almamalı.” sözleriyle nafaka zengini kadınları kızdıracak bir açıklama yapmıştı. Üç evlilik geçiren 2 çocuk annesi Tuba Ünsal, bir magazin dergisine yine gündem yaratacak bir röportaj verdi.

"BEN ERKEKTEN PARA ALMAYA UTANIRIM"

Sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, "Boşanırken ne kendim ne de çocuklarım için hiç nafaka almadım. İki eşimden de tek talebim şuydu: ‘Sorumluluk sahibi baba olun, yeter’. Doğru yaptım demiyorum. Sanırım fazla gururlu bir hareketti. Ben erkekten para almaya utanırım.

"BABAMDAN DA PARA ALMAZDIM"

Çocukken de babamdan para isteyemezdim. Ya da karşılığında masaj yapar, evi temizlerdim. Para kazanmaya 14 yaşımda başladım. 17’sinde babam iflas etti. Evi ben geçindirdim. Bir yıl evli kaldıktan sonra boşanan adamın, ömür boyu kadına nafaka ödemesini asla doğru bulmuyorum.”

Tuba Ünsal: Erkekten para istemem

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