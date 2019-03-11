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Tuba Ünsal: Evlilik kurumu ölmeye mahkum

3 ker evlenip boşanan Tuba Ünsal, "Hayatımda yaptığım en kötü şey" dedi.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 07:09..
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Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, Boğaziçi Üniversitesi’nde Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Sınırlarını Aşan Kadınlar” konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Tuba Ünsal: Evlilik kurumu ölmeye mahkum

"EVLİLİK OLDUĞU YERDE KALIYOR"

Ünsal, evlilik kurumuyla ilgili soru üzerine şunları söyledi: “3 kere evlenip boşanan bir kadınım, hayatta yapabildiğim en kötü şeydi. Evlilik kurumu olduğu yerde duran, gelişmeyen bir kurum. Biz evrildik kurum olduğu yerde kalıyor. Annelerimizin dönemindeki insanlar değiliz. Hayat değişiyor, biz de değişiyoruz, teknoloji ilerliyor ama evlilik olduğu yerde kalıyor. Evliliğin marka yönetiminin yeniden yapılması gerekiyor. Bu haliyle ölmeye mahkum gibi görünüyor.”

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