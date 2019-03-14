Tuba Ünsal Gamze Özçelik'in yolunda

Güzel oyuncu Tuba Ünsal, yardıma muhtaç insanlara yardım etmek için Afrika'ya gitti.

"YEDİĞİM LOKMAYI HARAM EDEN KARELER"

Sosyal medya hesabından Afrika ziyaretinden kareler paylaşan Tuba Ünsal, "Aklımdan hiç çıkmayan yediğim lokmayı haram eden kareler.... İnsan evladının en büyük ayıbı hala açlıkla boğuşan Afrika!" notunu ekledi.

Sosyal medya hesabından o anların fotoğrafını paylaşan Gamze Özçelik, Arakanlı yardımıma muhtaç insanları ziyaret etmişti. Özçelik paylaşımına, "Hikayelerimiz farklı olsa da, hayallerimiz ve umutlarımız hep rengarenk bizim." notunu eklemişti.