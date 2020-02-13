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Tuba Vural Çokal partisini eleştirerek istifasını verdi

İyi Parti Antalya Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı Tuba Vural Çokal, dün gece Twitter'dan sert açıklamalar yaparak istifa etti.

Haber Merkezi | 13.02.2020 - 10:38..
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Tuba Vural Çokal partisini eleştirerek istifasını verdi

İyi Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, dün gece Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile partisine yönelik sert eleştiriler yaparak İyi Parti üyeliğinden ve İyi Parti’deki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Tuba Vural Çokal partisini eleştirerek istifasını verdi

"DAĞDAN GELENLERİN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ"

Açıklamasında, “Eğer emekler kişisel hırs ve egolara ezdirilir, değersizleştirilmeye çalışılırsa ve bu durum bir siyasi partide alışkanlık haline geldiyse, ne yazık ki ülkeye ümit olamaz, yol arkadaşlarım ve şahsımda uzun zamandır değersizleştirmeye ve tacizlere maruz kalmaktadır. Türk milliyetçiliğini daha etkin ve Türklerin iktidar yürüyüşüne Meral Akşener'in önderliğinde ulaşmak adına çıktığımız bu yol beklentileri karşılayamamıştır. En önemlisi şahsımı Antalya seçmeni seçmiştir. Antalya dışında zorlama bir siyasetin Antalya'ya dayattığı bu siyasal durumun adı üzüm yemek değil, bağcı dövmektir. Bağban olarak çekiliyor, dağdan gelenlerin önünü açıyoruz” ifadelerini kullandı.

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