TÜBİTAK İngiltere ile teknoloji projeleri hazırlığında

Brexit sonrası harekete geçen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere ile yeni iş birlikleri peşinde.

İngiltere ile teknoloji odaklı projeler oluşturulması hedefleniyor.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı tarafından düzenlenen, Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı kapsamında çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

TÜRKİYE-İNGİLTERE İŞ BİRLİĞİ

Mandal, "Türkiye'den bir üniversite ve sanayi ile İngiltere'den bir üniversite ve sanayinin eş zamanlı başvurabileceği bir proje üzerine çalıştay düzenlemeyi planlıyoruz. İki ülkenin de ihtiyaçları ve ortak kazanımları noktasında yeni ve heyecan verici bir program tipi olacak. Bizim destekleme modelimizle İngiltere'deki eşdeğer ajansın modeli aynı." ifadelerini kullandı.

"SANAYİ İLE ÜNİVERSİTE BİRLİKTE OLSUN İSTİYORUZ"

Desteklenilen projelerden daha fazla çıktı, refah seviyesini artırma ve güvenliğe katkı beklediklerini aktaran Mandal, "İngiltere tarafıyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat ettik. Araştırmayı desteklemenin ötesinde sonuçların çıkartacağı katma değer, etki, toplumsal refah düzeyini artırma faydası neler olacak bunları konuştuk." değerlendirmesinde bulundu.

"ÜRETİM VE İMALATA ODAKLANACAĞIZ"

Mandal, görüşmelerinin devam ettiğini ve iki tarafın da ortak olacağı temayı belirleyeceklerini belirterek, "Daha fazla üretim ve imalat sanayisine odaklanacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da bu konuya daha çok odaklanmamızı istiyor. Türkiye'nin de çünkü en güçlü olduğu taraf bu. İki ülkenin de kazanımları olacak. dijitalleşmenin içinde olduğu ama genel ekseni imalata dayalı olan bir çalıştay ve çağrı programını planlıyor olacağız." şeklinde konuştu.

"DİJİTALLEŞME ÖN PLANDA"

Bireysel Genç Girişimci Programı başvurularının 28 Şubat'a kadar devam ettiğini hatırlatan Mandal, sözlerine şöyle devam etti:

"Program 6 yıldır devam ediyor ve çok sayıda destek verildi. Bunun ilk aşamasında 30 tane uygulayıcı kurum var. Bu konuda yetkin kim varsa Teknoparklar, Teknoloji Transfer Ofisleri, firmalar ve bankalar gibi. Girişimci bunlardan birini seçiyor ve o esnada iş fikri plana dönüşüyor. Firma kurma aşaması ve işe dökmenin eğitimini alıyor. Bu aşamadan sonra başarılı olanlar TÜBİTAK'a başvuruyor. Değerlendirme sonrasında yılda iki kez çağrıya çıkıyoruz. Biz tüm sanayiye yönelik programlarımızda oransal bir destek veriyoruz. Bundan kasıt yüzde 40-70 arasında harcamasını biz karşılıyoruz fakat bu programda yüzde yüz miktarın verilmesi söz konusu. Yani verilen 200 bin liranın bir oransalı yok. 1512 adıyla biliniyor bu programımız. Programın takibinde 1507 diye 600 bin liraya çıkan yüzde 75 hibe oranıyla ikinci programa başlayabiliyor firmalar, böylece dışardan yatırımcı bulma ve işini büyütme fikrini ticarete dönüştürebilme imkanı doğuyor."





Mandal, bu program kapsamında alan sınırı olmadığını fakat daha çok dijitalleşmenin ön planda olduğu yazılım firmaları, sağlık, biyoteknoloji, nanoteknoloji, imalat sektörü ve IT alanlarında firmaların desteklendiğini aktardı.

"TÜBİTAK SADECE DESTEK VERMEKLE KALMIYOR"

TÜBİTAK Başkanı, destek süreçlerini son raddeye kadar götürmeye çalıştıklarını kaydederek, "Türkiye'deki girişim ekosistemini geliştirmeye uğraşıyoruz. Milli teknoloji hamlesini başarı noktasına getirmek ve dünyada 10 büyük ekonomiye girmek için sadece destek vermek değil girişimlerin çoğunun devam etmesi, büyümesi ve ticarileşmesi modelleri üzerine çalışıyoruz." dedi.