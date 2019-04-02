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Tuğba Ekinci, Can Yaman'a demediğini bırakmadı

Şarkıcı Tuğba Ekinci, oyuncu Can Yaman'a "Çok şımarıksın, senden 20 tane var akıllı ol" diyerek ateş püskürdü.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 13:27..
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Tuğba Ekinci, Can Yaman'a demediğini bırakmadı

Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman'ın, çekimleri izleyen bir izleyiciye sinirlenerek elindeki fotoğraf makinesini fırlattığı ve makinenin de yardımcı oyuncunun başına gelerek apar topar hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

DEMET ÖZDEMİR AÇIKLAMA YAPTI

Konu hakkında açıklama yapan Demet Özdemir, rol arkadaşının başına gelen olayda bir hayran tarafından hakaretlere maruz kalındığını ve Yaman'ın fotoğraf makinesini elinden düşürdüğünü söyledi.

"JÖN FALAN DEĞİLSİN"

Ancak şarkıcı Tuğba Ekinci, Instagram hesabından yakışıklı oyuncuya demediğini bırakmadı. Can Yaman ve Demet Özdemir'in fotoğrafını paylaşan Tuğba Ekinci, yakışıklı oyuncuya şu sözlerle ateş püskürdü: "Beni iyi tanı; unutma sözlerimi, kimin çocuğusun bilmiyorum aileni tanımam çok şımarıksın ne oldum delisi senden iyi, babandan dayak yememişsin, daha önce de kıza bardak attın, şimdi de bu şekildesin yazık o boya posa bu ülke sana para kazandırıyor .Jön falan da değilsin erkek adam saçı röfleyle gezmez bu senaryodan sonra da yemez bu saçın başka senaryolarda bir halta da benzemiyorsun röflesiz, senden 20 tane var akıllı ol etraf saf küçük kızlardan ibaret değil can oğlum."

Tuğba Ekinci, Can Yaman'a demediğini bırakmadı

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