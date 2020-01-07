Tuğba Özay'dan yanlış hesap açıklaması

Bir güzellik programında jüri koltuğunda oturan Tuğba Özay'ın, yanlış matematik hesabıyla dalga konusu olmuştu.

ADİL DAĞITILMA HESABI

Yılbaşı büyük ikramiyesinin adil dağıtılması gerektiğini söyleyen Özay'ın “Büyük ikramiye 80 milyon liraymış. Ülkemizin nüfusu da 80 milyon. Ben olsam herkese birer milyon dağıtırdım. Ülke biraz şahlanırdı en azından.” sözleri esprilere neden oldu.

Yarışmanın jürileri 'Kişi başı 1 lira düşüyor' sözleriyle Özay'ı uyarınca; ünlü model, "Herkese 1 lira dağıtırdım o zaman" dedi. Programda herkes kahkahaya boğulurken Özay, sosyal medyanın diline düştü.

Tuğba Özay'ın beyin yakan matematik hesabı ViDEO

"BENİM BABAM EDEBİYATÇI"

Ünlü model, sessizliğini bozdu. Edebiyatçı baba ve matematikçi bir annenin kızı olduğunu söyleyen Özay şu açıklamayı yaptı; "Ne kadar güzel ki ülkeyi güldürebildim. Sonuçta televizyon programı yapıyoruz anlık bir şey… İnsan bir anda şaşırabilir, hata yapabilir. İnsanın doğasında olan bir şey. Çok abartılıp ülkenin gündemine oturtulacak bir konu değil. Demek ki Tuğba Özay’ın adının büyüklüğü varmış. İsteseydim, o bölümü programdan kaldırtırdım. ‘Yönetmenim bunu kullanmayın’ derdim. Biz orada güldük, eğlendik geçtik. Bana gelene kadar çok başka konular var matematiksel olarak çözülmesi gereken. Yerden yere vurmak da ne demek biraz empati yapın, gülün geçin.

"ANNEM MATEMATİKÇİ"

Benim babam edebiyatçı, annem de matematikçidir. O bile güldü geçti. Anlık olabilir böyle gaflar. İnsanlar ne gaflar yapıyorlar, konuşturmasınlar beni. Ben istesem kaldırtırdım ama komik diye kaldırtmadım. Benim zekamı sorgulamayı bıraksın insanlar. Ne ara bu kadar kin, öfke, nefret besleyen insanlar olduk. Bunun yanı sıra sevenlerim de çok destek oldu, niyet önemli. Bu gaf anlık durum kafa karışıklığı büyültülecek bir şey değil."