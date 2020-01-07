taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9726
Euro
6.6785
Altın
1566.35
Borsa
113152.39
Gram Altın
301.028
Bitcoin
47228.3

Tuğba Özay'dan yanlış hesap açıklaması

Matematik hesabıyla sosyal medyayı sallayan Tuğba Özay, sessizliğini bozdu.

Haber Merkezi | 07.01.2020 - 15:01..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Bir güzellik programında jüri koltuğunda oturan Tuğba Özay'ın, yanlış matematik hesabıyla dalga konusu olmuştu.

Tuğba Özay'dan yanlış hesap açıklaması

ADİL DAĞITILMA HESABI

Yılbaşı büyük ikramiyesinin adil dağıtılması gerektiğini söyleyen Özay'ın “Büyük ikramiye 80 milyon liraymış. Ülkemizin nüfusu da 80 milyon. Ben olsam herkese birer milyon dağıtırdım. Ülke biraz şahlanırdı en azından.” sözleri esprilere neden oldu.

Yarışmanın jürileri 'Kişi başı 1 lira düşüyor' sözleriyle Özay'ı uyarınca; ünlü model, "Herkese 1 lira dağıtırdım o zaman" dedi. Programda herkes kahkahaya boğulurken Özay, sosyal medyanın diline düştü.

Tuğba Özay'ın beyin yakan matematik hesabı ViDEO

"BENİM BABAM EDEBİYATÇI"

Ünlü model, sessizliğini bozdu. Edebiyatçı baba ve matematikçi bir annenin kızı olduğunu söyleyen Özay şu açıklamayı yaptı;  "Ne kadar güzel ki ülkeyi güldürebildim. Sonuçta televizyon programı yapıyoruz anlık bir şey… İnsan bir anda şaşırabilir, hata yapabilir. İnsanın doğasında olan bir şey. Çok abartılıp ülkenin gündemine oturtulacak bir konu değil. Demek ki Tuğba Özay’ın adının büyüklüğü varmış. İsteseydim, o bölümü programdan kaldırtırdım. ‘Yönetmenim bunu kullanmayın’ derdim. Biz orada güldük, eğlendik geçtik. Bana gelene kadar çok başka konular var matematiksel olarak çözülmesi gereken. Yerden yere vurmak da ne demek biraz empati yapın, gülün geçin.

"ANNEM MATEMATİKÇİ"

Benim babam edebiyatçı, annem de matematikçidir. O bile güldü geçti. Anlık olabilir böyle gaflar. İnsanlar ne gaflar yapıyorlar, konuşturmasınlar beni. Ben istesem kaldırtırdım ama komik diye kaldırtmadım. Benim zekamı sorgulamayı bıraksın insanlar. Ne ara bu kadar kin, öfke, nefret besleyen insanlar olduk. Bunun yanı sıra sevenlerim de çok destek oldu, niyet önemli. Bu gaf anlık durum kafa karışıklığı büyültülecek bir şey değil."

Tuğba Özay'dan yanlış hesap açıklaması

İlginizi Çekebilir
Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli
Ünlü popçu Aleyna Tilki, dünyaca ünlü lider ve sanatçıların olduğu balmumu müzesine kendi heykelini koydurdu.
Bengü: Kızımın yüzünü göstermem
Ünlü şarkıcı Bengü, nazardan korktuğu için kızını göstermeyeceğini söyledi.
Gülşen, Barbie bebeğe benzetildi
2020'ye yeni bir görünümle merhaba diyen Gülşen, saçlarını uzatıp platin sarısına boyattı.
Damla Ersubaşı'ndan estetik açıklaması
Geçtiğimiz haftalarda ikinci çocuğunu dünyaya getiren Damla Ersubaşı, merak edilen dudakları hakkında konuştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polisten vatandaşa darp iddiası

Polisten vatandaşa darp iddiası

1050
Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

135
Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı pistten çıktı

129
Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham

500
Karamollaoğlu'na göre elektrikli otomobil mantıksız

Karamollaoğlu'na göre elektrikli otomobil mantıksız

734
Antalya ve Mersin'de fırtına alarmı: Tahliyeler başladı

Antalya ve Mersin'de fırtına alarmı: Tahliyeler başladı

61
Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandı

Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandı

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir