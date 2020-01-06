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Tuğba Özay'ın matematiği

Katıldığı programda matematik hesabı yapmaya çalışan Tuğba Özay, sosyal medyanın diline düştü.

Haber Merkezi | 06.01.2020 - 11:36..
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Bir yarışma programına jüri olarak katılan Tuğba Özay'ın, ekranda yaptığı matematik hesabı olay oldu.

ÜLKEYİ ŞAHLANDIRMAK İSTEDİ

Yılbaşı büyük ikramiyesinin adil dağıtılması gerektiğini söyleyen Özay, “Büyük ikramiye 80 milyon liraymış. Ülkemizin nüfusu da 80 milyon. Ben olsam herkese birer milyon dağıtırdım. Ülke biraz şahlanırdı en azından.” dedi.

Tuğba Özay'ın beyin yakan matematik hesabı ViDEO

Tuğba Özay'ın matematiği

YANINDAKİLER UYARDI

Yarışmanın jürileri Özay'ı "Kişi başı 1 lira düşüyor" sözleriyle uyarınca Özay, "Herkese 1 lira dağıtırdım o zaman" sözleriyle yaptığı hatanın farkına vardı. Programda herkes kahkahaya boğulurken Özay, sosyal medyanın diline düştü.

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