Tülin Şahin'den bornozlu paylaşım

Ünlü model, yeni anne Tülin Şahin, ikinci evliliğini Portekizli Pedro de Noronha ile Nisan 2018'de Porto'da yapmıştı. Hemen anne olan Şahin, 4 Kasım'da kızı Siena Leyla'yı İstanbul'da dünyaya getirmişti.

YENİ HAYATINI PAYLAŞIYOR

O zamandan bu yana sosyal medya hesabından kızı ve yeni hayatıyla ilgili paylaşımlar yapan Şahin, bu defa gündelik haliyle takipçilerinin karşısına çıktı.

Üzerinde bornozu ve elinde kahvesi ile objektife gülümseyen Tülin Şahin, bu karenin altına, “Günaydın, önce kahve” notunu düştü.