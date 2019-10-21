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Tunç Soyer: Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kıbrıs halkı üzerine uzanan ellerin çekilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 21.10.2019 - 09:31..
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Tunç Soyer: Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım

Tunç Soyer: Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz üzerinden adada yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, Türkiye'nin adaya müdahale ettiği savunarak "daha fazla müdahale etmeyelim" dedi.

"EN DOĞRUSU BU OLACAK"

Kıbrıs'ta yayın yapan Haberci gazetesine konuşan Soyer, şunları söyledi:

"Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakırsak, en doğrusu bu olacak. Ancak hiç bırakmıyoruz. Herkes Ada'nın bir tarafından çekiştiriyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Kıbrıs'ın jeopolitik önemini falan bir kenara koyup, adayı Kıbrıslılara bırakmak lazım. Kaderlerini kendileri belirlemeli. Ben iki halkın barış içinde yaşamalarından, birlikte karar üretmesinden yanayım. Herkes çok fazla müdahil oluyor, sadece Türkiye değil. Filler tepişir, çimenler ezilir. Onlar tepişiyor. Olan Kıbrıslılara oluyor."

"SİYASİ SEVİYE İFTİHAR EDİLECEK SEVİYEDE DEĞİL"

Soyer, sıkı takip ettiği Kıbrıs siyaseti ve siyasetçileri ile ilgili olarak ise şunları kaydetti:

“Siyasetçilerin artık halka dokunması lazım… Yüreğine… Vatandaş artık kibirli siyasetçi istemiyor. Kendisiyle iletişim kurabilen, mütevazı, diyalog içinde olana siyasetçiler istiyor. Kıbrıs’taki siyasilere baktığım zaman, Türkiye’den daha iyi bir tablo görmüyorum. Türkiye’nin siyasi seviyesinden farklı değil. Yani iftihar edilecek bir seviyede değil.”

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