Tunceli Belediyesi'nin tabelası 'Dersim' oluyor

Tunceli Belediyesi meclis toplantılarında alınan kararları kamuoyuyla paylaştı.

Kararlardan birinde, ‘Tunceli’ ibaresinin değiştirilerek, yerine ‘Dersim’ ibaresinin yazılması oy çokluğu ile kabul edildi" denildi.

TUNCELİ YERİNE DERSİM YAZILACAK

Tunceli Belediyesi meclis toplantılarında alınan kararda, "Belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı ‘Tunceli’ ibaresinin değiştirilerek yerine, ‘Dersim’ ibaresinin yazılması görüşülmesi sonucunda: Kentimizin kültürünü, tarihini ve inanç biçimini yaşatmak adına, belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı ‘Tunceli’ ibaresinin değiştirilerek, yerine ‘Dersim’ ibaresinin yazılması oy çokluğu ile kabul edildi" denildi.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığındaki toplantıdan 'Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin bu yıl 25, 26, 27 ve 28 Temmuz'da düzenlemesi ve kayyumun yol açtığı tahribatın araştırılması için komisyon kurulmasına karar verildi.

TUNCELİ İSMİNİ ATATÜRK KOYMUŞTU

Bugün Tunceli iline bağlı ilçe olan Hozat, Cumhuriyet öncesinde mutasarrıflık iken Cumhuriyetin ilanı ile "Dersim Vilayeti" haline getirilmişti. 25 Aralık 1935 tarih ve 2885 sayılı Kanunla geçici merkezi Elazığ ili olmak üzere, Erzincan'ın Pülümür, Elazığ'ın Nazımiye, Hozat, Mazgirt, Pertek, Ovacık ve Çemişgezek ilçeleri bağlanarak Tunceli Vilayeti teşkil edilmişti. 30 Aralık 1946 tarih ve 4993 sayılı Kanuna göre il merkezi halen bugünkü merkezi durumunda olan Kalan kasabasına nakledilmişti. Daha önce "Kalan" olan ilin ismi Mustafa Kemal Atatürk, tarafından "Tunceli" olarak değiştirilmiş ve tunç gibi sağlam insanların yaşadığı yöre anlamına geliyor.