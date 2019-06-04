Tunceli şehidinin naaşı memleketine uğurlandı

Dün Ovacık ilçesi kırsalında, operasyona çıkan güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas yaşandı.

Teröristlerle yaşanan sıcak temasta, 2 jandarma personeli yaralandı.

Çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ŞEHİT ONBAŞININ NAAŞI MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Şehit Yücel’in naaşı, Tunceli'den Elazığ'a Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne, oradan da memleketine gönderilmek üzere Elazığ Havalimanı'na götürüldü.

Burada cenaze aracından askerler tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı, katafalka getirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve şehrin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya dua etti.

Daha sonra katafalktan askerler tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı, uçağa konularak memleketi Adana’ya gönderildi.



