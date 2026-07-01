Tunceli'de iş yeri sahibini tehdit edip 5 milyon lira isteyen şüpheliler tutuklandı
Tunceli'de bir iş yeri sahibini tehdit edip 5 milyon lira talep eden şüpheliler yakalandı. Birinin üzerinden atışa hazır şekilde ruhsatsız silah ile mermiler bulunan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
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Ülke genelinde yağma suçlarıyla mücadele hız kesmiyor.
Tunceli'de bir işletme sahibini tehdit edip, para isteyen şüpheliler yakalandı.
TEHDİTLE 5 MİLYON TL İSTEDİLER
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Atatürk Mahallesi'ndeki bir işletme sahibini tehdit ederek 5 milyon TL talep eden şüpheliler hakkında yürütülen çalışma sonucu yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
SİLAH VE FİŞEKLER ELE GEÇİRİLDİ
Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sırasında şüphelilerden birinin üzerinde, atışa hazır vaziyette ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.
2'Sİ TUTUKLANDI
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi