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Tunus Başbakanı müsteşarı tesettüre girmeme kararı aldı

Tunus Başbakanı müsteşarı kadının güzelliğinin tesettürle gizlendiğini iddia ederek baş örtü giymeyi reddetti.

Haber Merkezi | 14.12.2018 - 09:36..
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Tunus Başbakanı müsteşarı tesettüre girmeme kararı aldı

Tunus, bir dönemin Türkiyesi gibi laik-muhafazakâr tartışmalarına sahne olan bir Kuzey Afrika ülkesi. Haliyle başörtüsü üzerinden yapılan tartışmalar da aynı Türkiye'deki gibi... Devletin her noktasına hakim olmuş laiklik yanlıları, görece daha muhafazakâr olan kesimlerin kılık kıyafetinde kadar her şeye müdahale etmeye çalışıyor.

TESETTÜRÜ REDDETTİ

Ülkede son olarak Tunus Başbakanı müsteşarı olan yetkili, yeni bir tartışmanın daha fitilini ateşledi. Laik müsteşar, kadının güzelliğinin tesettürle gizlenemeyeceğini iddia ederek bu kararı reddetti.

Tunus Başbakanı müsteşarı tesettüre girmeme kararı aldı

"KADININ GÜZELLİĞİNİ GİZLİYOR, GİYMEM"

Konuyla ilgili "Tesettür giymiyorum, çünkü kadının güzelliğini gizliyor.." diyen müsteşar, bu açıklama sonrası birçok kişi sosyal medyadan tepki gösterdi.

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