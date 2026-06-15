Tunus'ta mağlubiyet sonrası hoca ayrılığı: Sabri Lamouchi gönderildi!

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki ikinci maçta Tunus, İsveç'e 5-1 mağlup olarak turnuvaya mağlubiyetle başladı.

İlk Dünya Kupası maçında İsveç'e yenilen Tunus, henüz 24 saat geçmeden dikkat çeken bir karara imza attı.

Tunus, Teknik Direktör Sabri Lamouchi ile yolların ayrıldığını açıkladı.

5 GOLLÜ MAĞLUBİYETİN ARDINDAN YOLLAR AYRILDI

İsveç mağlubiyetinin ardından Sabri Lamouchi, yaptığı açıklamada "Bireysel kalite maçı belirledi. İsveçli oyuncular hatalarımızı değerlendirip gollerini attılar. Skor olarak geri döndük ve ilk yarı bitmeden farkı azalttık. İkinci yarıya iyi başladık ama bu başlangıcı değerlendiremedik. Bireysel hataların bedelini ağır ödedik. Dünya Kupası'ndayız ve Dünya Kupası acımasızdır." ifadelerini kullanmıştı.

Tunus, puan alamadan grubun son sırasında yer alırken, İsveç 3 puanla lider durumda.

2026 DÜNYA KUPASI'NDA İLK GÖNDERİLEN HOCA OLDU

Hollanda ve Japonya ise 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından 1'er puanla ikinci ve üçüncü sıralarda bulunuyor.

Öte yandan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk gönderilen teknik direktör Sabri Lamouchi oldu.