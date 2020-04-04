taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7342
Euro
7.2869
Altın
1618.28
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.572
Bitcoin
45018.05

Tunus'ta sokağa çıkma yasağını robotlar kontrol ediyor

Tunus polisi, koronavirüs yasaklarına uymayarak sokağa çıkanlara, robot polisle müdahale ediyor.

DHA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Tunus'ta sokağa çıkma yasağını robotlar kontrol ediyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Tunus'ta da bazı önlemler alınmasına neden oldu.

Ülkede virüse karşı sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu kapsamda ülkede alınan karara uyulması için denetimler yapılıyor.

Tunus İçişleri Bakanlığı, denetimlerde uzaktan kontrol edilen robot polisleri de kullanmaya başladı.

Caddelerde görev yapan robot polisler, sokağa çıkma yasağına uymayan kişilere kimlik soruyor ve evlerine dönmeleri için uyarıda bulunuyor.

Robot polisler, caddelerde sokaklarda gezerek “Sağlığınız için evden çıkmayın” uyarıları yapıyor.

Tunus'ta sokağa çıkma yasağı kontrolü robotlara emanet VİDEO

KİMLİK KONTROLÜ YAPIYOR

"PGuard" olarak da bilinen ve merkezden kontrol edilen robot polislerin, kırmızı uyarı ışığı ve alarm sesi özellikleri de bulunuyor. Robot polislerin kameralarınca kaydedilen görüntülerde, sokağa çıkma yasağına uymayanların nasıl uyarıldıkları görüldü. Görüntülerde robotların, "Ne yapıyorsun? Kimliğini göster. Sokağa çıkma yasağı var, bunu bilmiyor musun?" dediği duyuluyor.

Tunus'ta sokağa çıkma yasağını robotlar kontrol ediyor

ROBOT POLİSLER HASTANELERDE DE KULLANILACAK

Tunuslu yetkililer, robot polislerin aynı zamanda yapay zeka ile çalışabildiklerini, merkezden kontrol edilmelerine gerek olmadığı ifade edildi. Robot polislerin maliyetinin 100 bin ile 140 bin dolar arasında olduğu belirtildi. Robot polislerin ayrıca hastanede koronavirüs tedavisi altında olan vatandaşlara yardım için kullanılacak, hastayla yakınları arasında iletişim kuracak. 
Tunus’da koronavirüs vaka sayısı 495, virüsten hayatını kaybedenler ise 18 olarak açıklandı.

İlginizi Çekebilir
İngiltere'de koronadan ölenlerin sayısı 4 bin 313'e çıktı
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 708 artarak 4 bin 313'e yükseldi.
Canlı yayında koronavirüs röportajı sunucuyu ağlattı
ABD medyasından CNN International sunucusu, koronavirüs nedeniyle eşini kaybeden Maria Lewinger’ın hikayesi karşısında canlı yayında ağladı.
Japonya'dan dünyaya ilaç yardımı
Japonya, ülkelerinde üretilen Avigan isimli grip ilacını, telep eden ülkelere ücretsiz vereceğini açıkladı.
Dezenfektanı kafaya diken adam
Koronavirüs nedeniyle dezenfektanı kafasına dikerek içen adamın görüntüsü sosyal medyayı salladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul’a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar
İstanbul’a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar
163
Ercüment Ovalı aşı çalışmasında ilk testi yaptı
Ercüment Ovalı aşı çalışmasında ilk testi yaptı
458
Miçotakis Türkiye'yi şikayet etti
Miçotakis Türkiye'yi şikayet etti
237
Yoğun bakım tedavi ücretleri iki katına çıktı
Yoğun bakım tedavi ücretleri iki katına çıktı
220
Maske kullanımının önemini anlatan video
Maske kullanımının önemini anlatan video
134
Sağlık Bakanı Koca'ya şehit statüsü soruldu
Sağlık Bakanı Koca'ya şehit statüsü soruldu
334
İspanya'da korkunç bilanço: 11 bin 744 ölü
İspanya'da korkunç bilanço: 11 bin 744 ölü
104
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir