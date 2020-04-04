Tunus'ta sokağa çıkma yasağını robotlar kontrol ediyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Tunus'ta da bazı önlemler alınmasına neden oldu.

Ülkede virüse karşı sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu kapsamda ülkede alınan karara uyulması için denetimler yapılıyor.

Tunus İçişleri Bakanlığı, denetimlerde uzaktan kontrol edilen robot polisleri de kullanmaya başladı.

Caddelerde görev yapan robot polisler, sokağa çıkma yasağına uymayan kişilere kimlik soruyor ve evlerine dönmeleri için uyarıda bulunuyor.

Robot polisler, caddelerde sokaklarda gezerek “Sağlığınız için evden çıkmayın” uyarıları yapıyor.

Tunus'ta sokağa çıkma yasağı kontrolü robotlara emanet VİDEO

KİMLİK KONTROLÜ YAPIYOR

"PGuard" olarak da bilinen ve merkezden kontrol edilen robot polislerin, kırmızı uyarı ışığı ve alarm sesi özellikleri de bulunuyor. Robot polislerin kameralarınca kaydedilen görüntülerde, sokağa çıkma yasağına uymayanların nasıl uyarıldıkları görüldü. Görüntülerde robotların, "Ne yapıyorsun? Kimliğini göster. Sokağa çıkma yasağı var, bunu bilmiyor musun?" dediği duyuluyor.

ROBOT POLİSLER HASTANELERDE DE KULLANILACAK

Tunuslu yetkililer, robot polislerin aynı zamanda yapay zeka ile çalışabildiklerini, merkezden kontrol edilmelerine gerek olmadığı ifade edildi. Robot polislerin maliyetinin 100 bin ile 140 bin dolar arasında olduğu belirtildi. Robot polislerin ayrıca hastanede koronavirüs tedavisi altında olan vatandaşlara yardım için kullanılacak, hastayla yakınları arasında iletişim kuracak.

Tunus’da koronavirüs vaka sayısı 495, virüsten hayatını kaybedenler ise 18 olarak açıklandı.



