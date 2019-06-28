taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7571
Euro
6.5594
Altın
1414.46
Borsa
95794.75
Gram Altın
261.747

Turist dolandıran taksicilere operasyon

İstanbul'a gelen turistleri dolandıran taksiciler hakkında soruşturma yürüten emniyet ekipleri, bu sabah itibarıyla harekete geçti.

AA & Ensonhaber | 28.06.2019 - 11:47..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Turist dolandıran taksicilere operasyon

İstanbul’da araçlarına binen turistleri dolandırdıkları gerekçesiyle 25 taksici hakkında gözaltı kararı verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine ekipleri, Sultanahmet, Eminönü ve Taksim Meydanı gibi turistik bölgelerde, araçlarına binen yabancı turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere yönelik çalışma başlattı.

25 GÖZALTI, 38 TAKSİCİNİN RUHSATI İPTAL

Bu kapsamda haklarında işlem başlatılan 63 taksiciden 25'i hakkında gözaltı kararı verilirken, 38 taksi şoförünün de ruhsatlarının iptal edileceği öğrenildi.

Polis ekipleri, gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
G-20 zirvesi başladı

G-20 zirvesi başladı

313
Karı-kocanın yarışı zincirleme kaza ile son buldu

Karı-kocanın yarışı zincirleme kaza ile son buldu

157
Suriye sınırına komando takviyesi

Suriye sınırına komando takviyesi

114
Ekrem İmamoğlu'ndan köprü trafiği açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan köprü trafiği açıklaması

269
Arnavutköylüler Suriyeliler konusunda çözüm bekliyor

Arnavutköylüler Suriyeliler konusunda çözüm bekliyor

341
Macron, Erdoğan karşısında ezik kaldı

Macron, Erdoğan karşısında ezik kaldı

309
ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield seçildi

ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield seçildi

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir