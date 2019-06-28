Turist dolandıran taksicilere operasyon

İstanbul’da araçlarına binen turistleri dolandırdıkları gerekçesiyle 25 taksici hakkında gözaltı kararı verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine ekipleri, Sultanahmet, Eminönü ve Taksim Meydanı gibi turistik bölgelerde, araçlarına binen yabancı turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere yönelik çalışma başlattı.

25 GÖZALTI, 38 TAKSİCİNİN RUHSATI İPTAL

Bu kapsamda haklarında işlem başlatılan 63 taksiciden 25'i hakkında gözaltı kararı verilirken, 38 taksi şoförünün de ruhsatlarının iptal edileceği öğrenildi.