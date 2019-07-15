taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7124
Euro
6.4383
Altın
1410.89
Borsa
97098.34
Gram Altın
258.884

Turizmcilerden 9 günlük tatil talebi

Türk turizmciler Kurban Bayramı tatilinin Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi 9 günlük olmasını istiyor.

DHA | 15.07.2019 - 16:13..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş
Turizmcilerden 9 günlük tatil talebi

9 günlük Ramazan Bayramı süresince turizmde yaşanan patlama, talepleri artırdı.

Türk turizmciler Kurban Bayramı'nda da 9 günlük tatil beklentisine girdi.

'UYGUN FİYATLARA TATİL İÇİN ÖNCEDEN AÇIKLANSIN'

Talebi Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık iletti. Ayık, Kurban Bayramı tatilinin, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi 9 gün olarak açıklanmasını beklediklerini söyledi. Ayık ayrıca vatandaşın uygun fiyatlara tatil yapabilmesi ve planlaması açısından blok tatillerin yılbaşında açıklanması gerektiğini dile getirdi.

Turizmcilerden 9 günlük tatil talebi

BAYRAMDAN SONRAKİ İKİ GÜN İÇİN TATİL PLANI

Ayık, bayrama yaklaşık bir ay kaldığına dikkat çekerek, bayram tatilinin 10 Ağustos arefe günü dahil 14 Ağustos Çarşamba günü sona ereceğini, perşembe ve cuma günleriyle birleştirilerek 9 güne çıkartılmasının geç kalınmış olsa da iyi olacağını kaydetti.

Turizmcilerden 9 günlük tatil talebi

'AİLELER KURBANLARINI DAHA RAHAT BİR ŞEKİLDE KESEBİLİR'

Kurban Bayramı’nın Ramazan Bayramı’na göre kurban kesimi nedeniyle farklı olduğuna dikkat çeken Ayık, "Bu bayramda insanlar kurban da keseceği için memleketine gidecek, eş-dost ziyareti yapacak. Kurbanını kesmek gibi faaliyetlere ilk 4-5 gününü ayırabilir. Ardından tatile çıkabilir. Veya önce tatil sonra kurban kesme ve ziyaretler şeklinde tam tersini de planlayabilir." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rumlar, Türkiye'nin doğalgaz bulduğunu öne sürdü

Rumlar, Türkiye'nin doğalgaz bulduğunu öne sürdü

328
Özge Borak'tan evlilik açıklaması

Özge Borak'tan evlilik açıklaması

123
Merkel aşırı sağcıları öfkelendirdi

Merkel aşırı sağcıları öfkelendirdi

42
Ahmet Kural yeni sevgili yaptı

Ahmet Kural yeni sevgili yaptı

41
Merih Demiral, Ronaldo'yla tanıştı

Merih Demiral, Ronaldo'yla tanıştı

40
Antalya turizminde yeni gün rekoru

Antalya turizminde yeni gün rekoru

82
Burcu Esmersoy: Aynı evde yaşamak zor

Burcu Esmersoy: Aynı evde yaşamak zor

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir