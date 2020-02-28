Türk balıkçılar göçmenleri ücretsiz taşımaya gönüllü

Türkiye, İdlib'de rejim saldırısında 33 askerimizin şehit olmasının ardından, Avrupa'ya gitmek için bekleyen göçmenler için sınır kapılarını açma kararı aldı.

Kararın ardından ülkenin birçok şehrindeki göçmenler, Yunanistan sınırına doğru harekete geçti.

Kara ve deniz yolunu kullanan göçmenleri sınıra taşımak için İstanbullu balıkçılar gönüllü oldu.

Balıkçılar mültecileri Avrupa’ya taşımaya hazır VİDEO

"İZİN VERİLİRSE SEVE SEVE GÖTÜRÜRÜZ"

İstanbul Sarıyer Rumeli Feneri’nde gönüllü balıkçılar mülteciler hakkında açıklamalarda bulundu.

Gönüllü balıkçılar izin verilmesi halinde mültecileri seve seve Avrupa’ya götürebileceklerini ifade etti.

"YETERİNCE GÜZELLİK YAPTIK"

Mültecileri götürmek için gönüllü olabileceğini söyleyen Resul Çalık, “Öyle yardımcı oluruz ki hem de seve seve. Buradan seve seve götürebiliriz. Devlet bunu serbest ettiyse memleketimize yararlıysa ona seve seve katılırız. Onlar da gitsin rahat etsinler, biz burada Suriyeli kardeşlerimize yeterince güzellik yaptık. Şimdi madem devlet izin verdi, Ege’den gidiyor, bunlar oluyor. Yol veririz” dedi.

"DAHA EVVEL OLMASI GEREKİYORDU"

Balıkçı Ömer Kolcu da, “Bu daha evvel olması gerekiyordu en azından Avrupa’nın anlaması gerekiyordu. Balıkçılar bu konuda devlet ne derse balıkçı onu yapar. Biz devletin arkasındayız, bugün bana devlet teklif etsin çekinmeden giderim. Yeter ki devletim desin. Memleketimize bu kadar mülteci fazla geliyor. İstedikleri yerlere gitsinler, ben yardımcı olmaya çalışırım. Bu tekneler kendi başlarına bu işi yapmazlar. Devletin tercihiyle beraber her yere gideriz. Devletim müsaade ettikten sonra şu an için isterim. Sınırımızda bir yığılma oldu, devletinde başına büyük yük oldu. Onlar istedikten sonra çekinmeden yaparım” ifadelerini kullandı.

"KAPILARIN AÇILMASI İYİ OLDU"

Balıkçı İlyas Küçükoğlu ise, “Devletimiz en akılcı işi yaptı. Kapıların açılması bizce iyi oldu. Başımıza bela olmaya başladılar. Devletler arası anlaşma olsa taşırız. Taşımakta sınır yok. Gitsinler de nasıl giderse gitsinler. Devletimiz söylerse getiririz sıkıntı yok. Biz gitmelerine taraftarız seviniriz” şeklinde konuştu.