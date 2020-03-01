Kırıkkale'de Türk bayrağını alan sokağa koştu

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerince Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan askerler için Kırıkkale halkı sokağa döküldü.

Zafer Caddesi'nde toplanan kalabalık ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya geldi.

DEV BAYRAK AÇILDI, İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

7’den 70’e yürüyüşe katılan yüzlerce vatandaş sloganlar atıp, askerleri şehit eden Esad rejiminin düzenlediği hava saldırısını kınadı. Yürüyüşün ardından Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, burada dev Türk bayrakları açarak İstiklal Marşı okudu. Bir grup vatandaş da Türk bayraklı araçlarıyla konvoy düzenledi.

Kırıkkale halkı şehitler için yürüdü ViDEO

OĞLU 5 DAKİKA ARAYLA KURTULDU

İdlib'te görevli olan uzman jandarma oğlunun hava saldırısından 5 dakika arayla kurtulduğunu ifade eden ismini belirtmek istemeyen bir kadın, “Benim oğlumda orada. 5 dakika arayla Rabbim onu sakladı. Ama öbürleri de bizim çocuklarımız canımız yandı. Mevlam hepsinin yardımcısı olsun. Rabbim hepsini korusun. Hepsi bizim çocuğumuz, benim oğlumda orada uzman hepsini korusun Mevlam. Dilerim ki hayırlıca dönmelerini nasip ediyorum Allah’tan. Suriyeliler gitsin çocuklarımız hayırlısıyla dönsün. Dirlik, düzen devletimize huzur gelmesini istiyorum. Tabiki Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Boynumuz kıldan ince. Ama çocuklarımızın hayırlı bir şekilde dönmesini istiyorum. Çok seviyorum onu adını soyadını söylemek istemiyorum. Uğruna canımı feda ederim oğluma.” dedi.

AĞLAYA AĞLAYA İÇİNİ DÖKTÜ

Yürüyüş esnasında gözyaşlarını tutamayan Emine Avalak (63), "Şehitlerin anne ve babalarına Allah sabırlar versin. İçim yanıyor evlatlarım için. Allah’a emanet olsunlar. Onlar içimizdeler. Allah analarına babalarına çok sabırlar versin. İnşallah bir an önce biter.” temennisinde bulundu.