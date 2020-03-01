taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2311
Euro
6.8821
Altın
1578.86
Borsa
105993.65
Gram Altın
316.363
Bitcoin
54029.95

Kırıkkale'de Türk bayrağını alan sokağa koştu

Yürüyüşe katılan bir kadın, İdlib’te uzman jandarma olarak görev yapan oğlunun o saldırıdan 5 dakika arayla kurtulduğunu söyledi.

İHA | 01.03.2020 - 09:07..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerince Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan askerler için Kırıkkale halkı sokağa döküldü.

Zafer Caddesi'nde toplanan kalabalık ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya geldi.

Kırıkkale'de Türk bayrağını alan sokağa koştu

DEV BAYRAK AÇILDI, İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

7’den 70’e yürüyüşe katılan yüzlerce vatandaş sloganlar atıp, askerleri şehit eden Esad rejiminin düzenlediği hava saldırısını kınadı. Yürüyüşün ardından Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, burada dev Türk bayrakları açarak İstiklal Marşı okudu. Bir grup vatandaş da Türk bayraklı araçlarıyla konvoy düzenledi.

Kırıkkale halkı şehitler için yürüdü ViDEO

Kırıkkale'de Türk bayrağını alan sokağa koştu

OĞLU 5 DAKİKA ARAYLA KURTULDU

İdlib'te görevli olan uzman jandarma oğlunun hava saldırısından 5 dakika arayla kurtulduğunu ifade eden ismini belirtmek istemeyen bir kadın, “Benim oğlumda orada. 5 dakika arayla Rabbim onu sakladı. Ama öbürleri de bizim çocuklarımız canımız yandı. Mevlam hepsinin yardımcısı olsun. Rabbim hepsini korusun. Hepsi bizim çocuğumuz, benim oğlumda orada uzman hepsini korusun Mevlam. Dilerim ki hayırlıca dönmelerini nasip ediyorum Allah’tan. Suriyeliler gitsin çocuklarımız hayırlısıyla dönsün. Dirlik, düzen devletimize huzur gelmesini istiyorum. Tabiki Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Boynumuz kıldan ince. Ama çocuklarımızın hayırlı bir şekilde dönmesini istiyorum. Çok seviyorum onu adını soyadını söylemek istemiyorum. Uğruna canımı feda ederim oğluma.” dedi.

Kırıkkale'de Türk bayrağını alan sokağa koştu

AĞLAYA AĞLAYA İÇİNİ DÖKTÜ

Yürüyüş esnasında gözyaşlarını tutamayan Emine Avalak (63), "Şehitlerin anne ve babalarına Allah sabırlar versin. İçim yanıyor evlatlarım için. Allah’a emanet olsunlar. Onlar içimizdeler. Allah analarına babalarına çok sabırlar versin. İnşallah bir an önce biter.” temennisinde bulundu.

Kırıkkale'de Türk bayrağını alan sokağa koştu

Kırıkkale'de Türk bayrağını alan sokağa koştu

İlginizi Çekebilir
Ayvacık'ta mülteciler boğulmaktan kurtarıldı
Çanakkale Ayvacık'ta kaçak yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan mültecilerin botu batmak üzereyken, sahil güvenlik ekipleri mültecileri kurtardı.
İdlib'de yaralanan uzman çavuş, geri dönmek istiyor
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki baba evine geldi.
Avusturya Başbakanı: Amacımız göçmen geçişini durdurmak
Avusturya Başbakanı, Avrupa'ya göçmen geçişini önlemek için AB dış sınırlarına polis gücü göndermeye hazır olduklarını açıkladı.
İtalya'da 29 kişi koronavirüs nedeniyle öldü
İtalya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rejim hedefleri ağır ateş altına alındı
Rejim hedefleri ağır ateş altına alındı
854
İdlib'de şehit olan Mehmetçiğe ablasının son mesajları
İdlib'de şehit olan Mehmetçiğe ablasının son mesajları
84
Hulusi Akar Suriye sınırında incelemelerde
Hulusi Akar Suriye sınırında incelemelerde
54
İsmail Kartal Rizespor'dan istifa etti
İsmail Kartal Rizespor'dan istifa etti
44
Provokatif paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı
Provokatif paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı
80
Macron Rusya'ya saldırıları durdur çağrısı yaptı
Macron Rusya'ya saldırıları durdur çağrısı yaptı
26
İtalya'da 29 kişi koronavirüs nedeniyle öldü
İtalya'da 29 kişi koronavirüs nedeniyle öldü
16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir