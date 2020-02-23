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Türk bilim insanları taşınabilir mikroskop geliştirdi

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde bilim insanları, ticari mikroskoplara göre görüntüleri daha fazla büyütebilen ve pille çalışan mikroskop geliştirdi.

AA | 23.02.2020 - 15:06..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde kurulan İBG, önemli bilimsel çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde (İBG) görevli Türk bilim insanları, yüksek görüntüleme kapasitesine sahip, taşınabilir ve düşük maliyetli mikroskop geliştirdi.

Türk bilim insanları taşınabilir mikroskop geliştirdi

PİLLE ÇALIŞAN MİKROSKOP

Düşük maliyetli ve yüksek kapasiteli mikroskop geliştirmek için proje yürüten bilim insanları, merkez bünyesindeki nanofotonik ve biyotanımlama sistemleri laboratuvarında yürüttükleri projeyi tamamladı.

Cep telefonlarının görüntüleme özelliklerini kullanan optik düzenekler geliştiren proje ekibi, pille çalışabilen mikroskop geliştirmeyi başardı.

Büyütme kapasitesi 1200X olan mikroskobun bir kilogram ağırlığı ve 12 santimetre uzunluğuyla eğitim, tıp, Ar-Ge ve teknik araştırma alanlarında kullanılabileceği belirtildi.

Türk bilim insanlarından görüntü kalitesi yüksek taşınabilir mikroskop VİDEO

Proje ekibi lideri Dr. Arif Engin Çetin, uzun yıllar ABD ve İsviçre'de biyosensör sistemlerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yaptığını, TÜBİTAK tarafından yürütülen "Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı" kapsamında Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

YERLİ MİKROSKOP

Türkiye'ye döndükten sonra yerli mikroskop geliştirme hedefiyle çalıştığını aktaran Çetin, "Ticari mikroskoplar yurt dışından ithal edildiği için fiyatları 100 bin liradan başlıyor. Yüksek fiyatları nedeniyle birçok okul ve üniversitede kullanımı az. Biz öğrencilerin lise ve üniversite eğitimleri boyunca mikroskopla daha çok vakit geçirmeleri için yerli, milli ve taşınabilir bir mikroskop için çalışma yaptık." dedi.

Türk bilim insanları taşınabilir mikroskop geliştirdi

10 BİN LİRAYA MAL OLDU

Cep telefonlarının görüntüleme özelliklerini kullanan, diğer mikroskoplara göre daha üstün özelliklere sahip bir cihaz geliştirdiklerine işaret eden Çetin, şunları kaydetti:

"Bizim geliştirdiğimiz mikroskoptaki en önemli özellik, elde edilen görüntüleri 20 kat daha büyütebilmesi, daha net ve sağlıklı veriler sunabilmesi. Ülkemizin yüksek teknoloji ürünlerine olan bağımlılığını azaltmak istiyoruz. Geliştirdiğimiz mikroskop, 10 bin liraya mal oldu. Piyasada 100 bin liradan başlayan ve taşınmayan ticari mikroskopların yaptığı tüm görüntüleme işlemlerini aynı kalitede yapıyor."

İBG Müdür Yardımcısı Dr. Soner Gündemir de yenilikçi tedavilere yönelik projelerin yanında doğru ve hızlı tanı konmasını sağlayacak teknolojilere de odaklandıklarını belirterek, yerli mikroskobu geliştiren Çetin ve ekibinin daha önce H1N1 virüsünü kısa sürede tespit edebilen taşınabilir cihaz geliştirdiğine dikkati çekti.

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