Türk diplomatı şehit eden terörist Kandil'de eğitildi

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevini sürdüren Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili soruşturma derinleşti.

HDP'Lİ VEKİLİN AĞABEYİ

Saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıkmıştı.

KANDİL'DE EĞİTTİLER

Diyarbakır doğumlu olan Mazlum Dağ'a yönelik yapılan derin araştırmalarda teröristin Kandil'de eğitim aldığı belirlendi.

DEVLETİN VERDİĞİ MAAŞ, HDP'DEN TERÖRİSTE GİTTİ

Şimdiye kadar hiçbir eyleme katılmadığı anlaşılan terörist Mazlum Dağ, milletvekili olan kardeşinden aldığı yardımla Erbil'de iş kurarak hayatını sürdürüyordu.

HDP'NİN AÇIKLAMASI

Öte yandan konuyla ilgili bir açıklama da terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den geldi.

Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin imzasıyla yapılan açıklamada, Erbil'de düzenlenen saldırı kınandı.

Açıklamada, " Bu saldırı gerekçe gösterilerek, kardeşinin adı üzerinden bir milletvekilimizin hedef haline getirilmesi de ağır bir provokasyon girişimidir ve asla kabul edilemez. Meselenin buraya vardırılmış olması da bu saldırıya ilişkin kaygı ve kuşkularımızı derinleştirmektedir. Bir kez daha vurgulayalım ki, partimiz herhangi bir şiddet olayı ile ilişkilendirilemez."