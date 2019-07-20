taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.655
Euro
6.3536
Altın
1425.3
Borsa
101849.19
Gram Altın
259.163

Türk diplomatı şehit eden terörist Kandil'de eğitildi

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu belirlenen teröristin silah eğitimini Kandil'de aldığı tespit edildi.

Haber Merkezi | 20.07.2019 - 09:10..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevini sürdüren Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili soruşturma derinleşti.

HDP'Lİ VEKİLİN AĞABEYİ

Saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıkmıştı.

KANDİL'DE EĞİTTİLER

Diyarbakır doğumlu olan Mazlum Dağ'a yönelik yapılan derin araştırmalarda teröristin Kandil'de eğitim aldığı belirlendi.

DEVLETİN VERDİĞİ MAAŞ, HDP'DEN TERÖRİSTE GİTTİ

Şimdiye kadar hiçbir eyleme katılmadığı anlaşılan terörist Mazlum Dağ, milletvekili olan kardeşinden aldığı yardımla Erbil'de iş kurarak hayatını sürdürüyordu.

Türk diplomatı şehit eden terörist Kandil'de eğitildi

HDP'NİN AÇIKLAMASI

Öte yandan konuyla ilgili bir açıklama da terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'den geldi.

Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin imzasıyla yapılan açıklamada, Erbil'de düzenlenen saldırı kınandı.

Açıklamada, " Bu saldırı gerekçe gösterilerek, kardeşinin adı üzerinden bir milletvekilimizin hedef haline getirilmesi de ağır bir provokasyon girişimidir ve asla kabul edilemez. Meselenin buraya vardırılmış olması da bu saldırıya ilişkin kaygı ve kuşkularımızı derinleştirmektedir. Bir kez daha vurgulayalım ki, partimiz herhangi bir şiddet olayı ile ilişkilendirilemez."

Türk diplomatı şehit eden terörist Kandil'de eğitildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aydın'da sürücülerin gişe inadı kazaya neden oldu

Aydın'da sürücülerin gişe inadı kazaya neden oldu

79
İstanbul'daki Senegalliler ve Cezayirliler finali izledi

İstanbul'daki Senegalliler ve Cezayirliler finali izledi

47
Alman turist fotoğraf çektirdiği yerde hayatını kaybetti

Alman turist fotoğraf çektirdiği yerde hayatını kaybetti

13
Afrika Uluslar Kupası'nı Cezayir kazandı

Afrika Uluslar Kupası'nı Cezayir kazandı

16
Cezayir-Senegal finali Fransız polisini alarma geçirdi

Cezayir-Senegal finali Fransız polisini alarma geçirdi

14
ABD, Suudi Arabistan'a 500 asker gönderecek

ABD, Suudi Arabistan'a 500 asker gönderecek

39
Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümüne özel video

Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümüne özel video

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir