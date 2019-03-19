Türk filmleri ABD'de sinamaseverlerle buluşacak

Kuzey Amerika'nın en önemli sinema etkinliklerinden olan 18. Boston Türk Film ve Müzik Festivali, 21 Mart-7 Nisan tarihlerinde Amerikalı sanatseverleri bir araya getirecek.

18. Boston Türk Film ve Müzik Festivali (BTFMF) film programı 21 Mart'ta Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filmi ile başlayacak ve 7 Nisan’da Murat Düzgünoğlu’nun yönettiği 'Halef' filmi ile sona erecek.

28 NİSAN'DA SON

ABD'deki en eski Türk film festivallerinden biri olan BTFMF, film gösterimlerinin ardından konserlerle 28 Nisan'a kadar sürecek.