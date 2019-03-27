Türk gemisi kurtardığı göçmenler tarafından kaçırıldı

İtalya İçişleri Bakanı Metteo Salvini'nin yaptığı açıklamaya göre, gemi mürettebatı Libya açıklarında kurtartığı göçmenleri Trablus limanına bırakmak istedi. Ancak Libya'ya dönmek istemeyen göçmenler geminin kontrolünü ele geçirdi.

Yaşananların "bir kurtarma operasyonu değil, artık bir korsanlık faaliyeti" olduğunu söyleyen Salvini, geminin kurtarılması için Libya Sahil Güvenliğine harekete geçmesi çağrısında bulundu.

İtalyan haber ajansı ANSA, gemide yüzden fazla göçmenin bulunduğu bildirdi.