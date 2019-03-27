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Türk gemisi kurtardığı göçmenler tarafından kaçırıldı

Akdeniz'de ilginç bir olay yaşandı. Türk bandıralı akaryakıt tankeri, denizde booğulmak üzere olan göçmenleri kurtardı. Sonrasındaysa güverteye alınan göçmenler gemiyi kaçırdı.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 19:24..
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Türk bandıralı yakıt tankeri Libya açıklarında kurtardığı göçmenler tarafından kaçırıldı. İtalyan yetkililer El Hiblu 1 adlı geminin Malta ya da Lampedusa adasına doğru rotasını değiştirdiğini duyurdu. Resmi verilere göre gemi Küçükyalı'dan Trablus'a gidiyordu.

Türk gemisi kurtardığı göçmenler tarafından kaçırıldı

GÖÇMENLER KONTROLÜ ELE GEÇİRDİ

İtalya İçişleri Bakanı Metteo Salvini'nin yaptığı açıklamaya göre, gemi mürettebatı Libya açıklarında kurtartığı göçmenleri Trablus limanına bırakmak istedi. Ancak Libya'ya dönmek istemeyen göçmenler geminin kontrolünü ele geçirdi.

Türk gemisi kurtardığı göçmenler tarafından kaçırıldı

Yaşananların "bir kurtarma operasyonu değil, artık bir korsanlık faaliyeti" olduğunu söyleyen Salvini, geminin kurtarılması için Libya Sahil Güvenliğine harekete geçmesi çağrısında bulundu.

İtalyan haber ajansı ANSA, gemide yüzden fazla göçmenin bulunduğu bildirdi.

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