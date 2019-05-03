Türk heyeti NATO toplantısına katılmadı

Akdeniz'de petrol ve doğalgaz anlaşmalarıyla Yunanistan ve ABD gibi NATO ülkelerini memnun eden Güney Kıbrıs, NATO'ya yakınlaşma çabasında.

NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda (SHAPE) düzenlenen devir teslim töreninde, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı (SACEUR) görevi Orgeneral Curtis M. Scaparrotti'den Orgeneral Tod D. Wolters'a geçti.

Devir teslim töreninde Amerikalı Orgeneral Wolters, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı'nı Scaparrotti'den devraldı.

TÜRK HEYETİ KATILMADI

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, törene Türk heyeti katılmadı.

Türk sivil ve askeri yetkililer, dün akşam saatlerinde töreni düzenleyen SHAPE yönetiminin NATO müttefiklerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin askeri ve diplomatik temsilcilerini de törene davet ettiğini öğrendi.

Bu çerçevede, hızlı bir şekilde girişimde bulunan Türk yetkililer, NATO ile herhangi bir ortaklığı dahi bulunmayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) temsilcilerine yönelik davetin geri çekilmemesi durumunda törene katılmayacaklarını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ofisinin de durumdan Türk yetkililerin bilgi vermesiyle haberdar olduğu öğrenildi.

EN BÜYÜK İKİNCİ GÜÇ TÜRKİYE

Türkiye NATO'nun en büyük ikinci askeri gücü. Türkiye'nin bu tepkiyi göstermesi uluslararası basın tarafından da dikkatle takip ediliyor.

NATO'da devir teslim töreni VİDEO



