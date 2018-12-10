Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan küstah sözler

Fransa'da çıkan olaylar; Almanya, Belçika ve Hollanda'ya da sıçradı. Eylemciler, ATM'leri patlatıp, lüks mağazaları yağmaladı. Ortalık savaş alanına dönerken, Fransız polisi çaresiz.

Avrupa'yı saran "Sarı Yelekliler" eylemleri devam ederken, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan küstah bir tehdit geldi.

"ÜÇ GÜN SONRA BURADA GÖRÜR MÜYÜZ?"

Asgari ücret tespit komisyonunda konuşan Atalay, "Böyle ne kadar gider? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ne kadar gider? İşte gördük Fransa’da gitmediğini. Üç gün sonra bizim burada görür müyüz görmez miyiz? Bize bağlı." ifadelerini kullandı.