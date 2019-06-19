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Türk-İş toplu iş sözleşmesi talebini bakanlığa sundu

Türk-İş, tüm kamu işçilerine brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altı aylar enflasyon + 3 puan refah payı istiyor.

AA | 19.06.2019 - 14:37..
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Türk-İş toplu iş sözleşmesi talebini bakanlığa sundu

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sundu.

Türk-İş, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altı aylar enflasyon + 3 puan refah payı talep etti.

Türk-İş toplu iş sözleşmesi talebini bakanlığa sundu

Atalay daha önce yaptığı açıklamada, "Öncelikle enflasyonun altında olacak bir oran kimseyi memnun etmeyecektir. Bu nedenle çalışanlarımıza enflasyonu ezdirmeyecek bir teklif önereceğiz. İkinci hassasiyetimiz ise, en düşük ücretlerde biz baz oluşturulmasını talep ediyoruz. En düşük memur maaşı 3 bin 260 TL düzeyinde. En düşük işçi ücreti de en azından bu rakamla eşitlenmeli. Teklifimizi oluşturduktan sonra, kamuya götüreceğiz ve müzakerelerin hızlanması için çalışacağız." ifadelerine yer vermişti.

Türk-İş toplu iş sözleşmesi talebini bakanlığa sundu

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