taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2324
Euro
5.9364
Altın
1221.09
Borsa
93962.35
Gram Altın
205.721

Türk lirası ağustostaki değer kayıplarını sıfırladı

Son 4 ayda yüzde 15 değer kazanan Türk lirası gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi grafiği ortaya koyuyor.

Haber Merkezi | 27.11.2018 - 08:08..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Türk lirası ağustostaki değer kayıplarını sıfırladı

Ağustos ayında düzenlenen saldırılar sonrası dolar ve euro kurları Türk lirası karşısında değer kazanmıştı. 7 liranın üzerine çıkan dolar için '10 lira olacak' yorumları yapılıyordu.

YÜZDE 15 DEĞER KAZANDI

Ancak alınan önlemler sonrası dolar, her geçen gün Türk lirası karşısında eridi. Son 4 aylık periyotta Türk lirası yüzde 15 değer kazandı.

EN ÇOK DEĞER KAZANAN PARA BİRİMİ

Türk lirası böylece ağustosta başlayan kayıplarını tamamen sildi ve en çok değer kazanan para oldu.

5 LİRANIN ALTI ÖNGÖRÜLÜYOR

8 liranın üzerine çıkan euro 6 liranın altına inerken, 7 liranın üzerine çıkan dolar 5,20 seviyelerine indi. Kur analistleri doların 5 liranın altına inmesini bekliyor.

Türk lirası ağustostaki değer kayıplarını sıfırladı

GRAFİK: Ağustos ile aralık ayı arasında doların düşüşü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

114
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Tunus’ta protesto edildi

39
Şeyma Subaşı'nın şansı nasıl döndü

Şeyma Subaşı'nın şansı nasıl döndü

35
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

40
Prens Selman, Başkan Erdoğan ile görüşmek istedi

Prens Selman, Başkan Erdoğan ile görüşmek istedi

34
Trump'ın damadı, Suudi Arabistan'a silah satışını şişirdi

Trump'ın damadı, Suudi Arabistan'a silah satışını şişirdi

32
Türk lirası ağustostaki değer kayıplarını sıfırladı

Türk lirası ağustostaki değer kayıplarını sıfırladı

115
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir