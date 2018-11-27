Türk lirası ağustostaki değer kayıplarını sıfırladı

Ağustos ayında düzenlenen saldırılar sonrası dolar ve euro kurları Türk lirası karşısında değer kazanmıştı. 7 liranın üzerine çıkan dolar için '10 lira olacak' yorumları yapılıyordu.

YÜZDE 15 DEĞER KAZANDI

Ancak alınan önlemler sonrası dolar, her geçen gün Türk lirası karşısında eridi. Son 4 aylık periyotta Türk lirası yüzde 15 değer kazandı.

EN ÇOK DEĞER KAZANAN PARA BİRİMİ

Türk lirası böylece ağustosta başlayan kayıplarını tamamen sildi ve en çok değer kazanan para oldu.

5 LİRANIN ALTI ÖNGÖRÜLÜYOR

8 liranın üzerine çıkan euro 6 liranın altına inerken, 7 liranın üzerine çıkan dolar 5,20 seviyelerine indi. Kur analistleri doların 5 liranın altına inmesini bekliyor.

GRAFİK: Ağustos ile aralık ayı arasında doların düşüşü