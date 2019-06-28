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Türk Metal Sendikası'ndan yeni genel merkez

Açılış konuşması yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Önceliğimiz Türkiye, önceliğimiz işçiler, bu ülkenin mazlumu, fakiri, garibi, kadını, çocuğu, özürlüsü..." dedi.

AA | 28.06.2019 - 17:44..
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Türk Metal Sendikası'ndan yeni genel merkez

Türk Metal Sendikasının yeni genel merkez binası düzenlenen törenle açıldı.

Sendikanın, Türk-İş'in en büyük sendikalarından biri olduğu vurgulandı.

"ÖNCELİĞİMİZ İŞÇİLER, MAZLUMLAR, GARİPLER..."

Türk Metal Sendikasının aynı zamanda metal iş kolunun lokomotifi ve amiral gemisi niteliği taşıdığını vurgulayan Atalay, "Türkiye Cumhuriyeti varsa sendikalar var." değerlendirmesinde bulundu.

Atalay, "Önceliğimiz Türkiye, önceliğimiz işçiler, önceliğimiz bu ülkenin mazlumu, fakiri, garibi, kadını, çocuğu, özürlüsü." dedi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak da sendikanın son 10 yılda kendini yenilemeye ve çağı yakalamaya çalıştığını belirterek, "Bu süre içerisinde gerek toplu pazarlık masasında gerekse alanda daha başarılı olabilmek için bakış açımızı genişlettik." diye konuştu.

Türk Metal Sendikası'ndan yeni genel merkez

"SORUMLULUKLARIMIZ ARTTI"

Sendikanın araştırma ve eğitim merkezinin öncülüğünde düzenledikleri toplantıların, uluslararası boyuta taşındığını kaydeden Kavlak, "Başta Avrasya olmak üzere Avrupa ve Akdeniz'i kapsayan sendikal faaliyetimiz, Türk Metal'i uluslararası sendikal camiada önemli bir aktör haline getirdi. Sorumluluklarımız arttı, artık daha çok yetişmiş insana ve daha bütüncül yapıya ihtiyaç duyar hale geldik." ifadesini kullandı.

Türk Metal Sendikası'ndan yeni genel merkez

Türk Metal Sendikası'ndan yeni genel merkez

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