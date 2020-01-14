Türk turistler Yunanistan'da 136 milyon euro harcadı

Komşu Yunanistan'da turizm gelirleri istatistiğinde Türkler, harcamada ilk sırada yer aldı.

Türkiye sınırına yakın bölgelerde turizmden elde edilen gelirin büyük bölümünü, Türk turistlerin harcamaları oluşturuyor.

Yunanistan Bankası'nın (BG) verilerine göre, 2019'un ilk üç çeyreğinde bölgede turizmden elde edilen gelir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 arttı.

TÜRKLER 136 MİLYON EURO HARCADI

547.9 milyon euro olarak açıklanan turizm gelirine en büyük katkıyı, 136.8 milyon euroluk harcamayla Türk turistler yaptı.

Ekim 2019'a kadar bölgeyi ziyaret eden yaklaşık 700 bin Türk turist, kişi başına ortalama 195 euro harcadı.

BULGARLAR İKİNCİ SIRADA

Listenin ikinci sırasında da sayıları Türk turistlerden 3,5 kat fazla olmasına rağmen toplamda 116.9 milyon euro harcama yapan Bulgar turistler yer aldı. Sayıları 2.5 milyonun üzerinde olan Bulgar turistler, kişi başı 43.5 euro bıraktı.

Bölgeyi ziyaret eden yabancı turist sayısı sıralamasında Romen turistler üçüncü, Alman turistler dördüncü sırada yer aldı. Kara yoluyla Meriç bölgesinden Yunanistan'a giriş yapan Türk turistlerin büyük bölümü, Dedeağaç bölgesindeki destinasyonları tercih ediyor.