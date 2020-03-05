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Türk ve Hollanda narkotik polisinden ortak operasyonlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk ve Hollanda narkotik polisinin, 5 ülkede düzenlediği ortak operasyonlarda 2 ton 384 kilo eroin ele geçirildiğini açıkladı.

AA | 05.03.2020 - 04:53..
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Türk ve Hollanda narkotik polisinden ortak operasyonlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

HOLLANDA POLİSİ İLE ORTAK OPERASYON

Uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi veren Soylu, yeni gelişme olarak Türk ve Hollanda narkotik polisinin, 5 ülkede düzenlediği ortak operasyonlarda 2 ton 384 kilo eroin ele geçirildiğini söyledi.

Türk ve Hollanda narkotik polisinden ortak operasyonlar

AVRUPA'YA UYUŞTURUCU TAŞIYAN ŞEBEKE TESPİT EDİLDİ

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığından aldığı bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili uluslararası alanda yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye'nin doğusunda yer alan bazı ülkelerden Avrupa'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir organizasyon tespit edildi.

Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, iş birliği çerçevesinde Hollanda makamlarıyla irtibata geçerek müşterek soruşturma yürüttü.

Türk ve Hollanda narkotik polisinden ortak operasyonlar

5 ÜLKEDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Soruşturma doğrultusunda Türk narkotik polisi ile Hollandalı meslektaşları, eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlar sonucu, Kazakistan'da 1105, Almanya'da 703, Polonya'da 350, Hollanda'da 171 ve Türkiye'de 55 olmak üzere toplam 2 ton 384 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerle ilgili adli süreç devam ediyor.

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