Türk-Yunan heyetleri Atina'da görüşecek

Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Ege Denizi'nde Güven Arttırıcı Önlemler ve Davranış Kuralları başta olmak üzere iş birliğini geliştirmek amacıyla, 20-25 Mayıs'ta Atina'da teknik görüşmeler gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki faaliyetleri, Yunanistan'ı rahatsız ediyordu. Yunanistan daha geçtiğimiz günlerde, bir hücumbotunu Türk savaş gemilerinin yanına göndererek tacizde bulundu.

MASAYA OTURDULAR

Sınır ihlalleri konusunda istediği gibi davranan, Türkiye'nin Akdeniz'de petrol aramasına karşı çıkan Yunanistan, Türkiye ile masaya oturmak zorunda kaldı.

"TEHDİT ETMİŞTİ"

Alpha haber ajansına konuşan Çipras, "Eğer bu strateji devam ederse, finansal tedbirler ve yaptırımlar olabilir." ifadesini kullanmıştı.